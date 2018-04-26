Терминал аэропорта в Манчестере эвакуировали из-за подозрительного предмета

26 апреля 2018 04:33 (UTC+04:00)

Терминал манчестерского аэропорта, третьего по величине в Британии, эвакуирован после обнаружения подозрительного предмета, пишет газета Mirror.

"Мы можем подтвердить, что территория второго терминала была частично эвакуирована сегодня вечером из-за опасений по поводу предмета, прошедшего контроль безопасности", - сообщил изданию представитель аэропорта.

Администрация воздушной гавани в своем Twitter уточнила, что это мера предосторожности на время расследования.

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