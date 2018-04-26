Бизнес ФРГ ожидает, что Меркель обсудит с Трампом последствия санкций для немецких фирм

26 апреля 2018 11:16 (UTC+04:00)

Немецкий бизнес надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель во время предстоящего в пятницу визита в Вашингтон обсудит с президентом США Дональдом Трампом возможные последствия американских санкций против РФ для компаний из ФРГ. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Российско-германской внешнеторговой палаты (AHK - буквы лат.), передает ТАСС.

"Компании надеются, что канцлер добьется исключения или послаблений для немецких фирм, которые могут затронуть недавно принятые санкции США против российских предприятий и лиц", - отмечается в заявлении.

AHK провела опрос среди ведущих в РФ бизнес немецких фирм. Согласно его результатам, 79% участников исследования ожидают, что "правительство подвергнет открытой критике санкции и приложит усилия для того, чтобы американская сторона не приняла мер против немецких компаний и их представителей в связи с ведением ими бизнеса в России". Еще 19% считают, что Берлин должен вести такие дискуссии не открыто, но за кулисами.

Большинство фирм, принимавших участие в опросе, ожидают, что последние санкции США затронут их напрямую и могут привести к сокращению торгового оборота, снижению числа заказов, прекращению реализации ряда проектов. В краткосрочной перспективе AHK оценивает ущерб от санкций для Германии на сумму до €377 млн, в среднесрочной - на миллиарды евро.

Тем не менее, как подчеркнули в AHK, большинство немецких фирм готовы и впредь оставаться на российском рынке. 70% респондентов подчеркнули, что намерены продолжить деятельность в РФ и вкладывать в ее экономику инвестиции в том же объеме, как и раньше. 10% готовятся сократить инвестиции, а 20%, напротив, хотят увеличить их и активизироваться на российском рынке.

Опрос проводился в апреле, в нем участвовали 154 немецкие компании, ведущие бизнес в России.

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