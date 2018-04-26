Немецкий бизнес оценил ущерб от санкций США в отношении РФ в €1,5 млрд

Потери немецких компаний от санкций, которые США ввели в отношении России, может составить €1,5 млрд.

Об этом сообщается в пресс-релизе Российско-Германской внешнеторговой палаты, которая провела опрос 154 компаний-членов организации, передает ТАСС.

"Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до €377 млн. Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее €0,82 млрд. При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти €1,5 млрд", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что немецкие компании ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами, состоящими в американском списке, и ожидают сокращения оборотов и поставок в ближайшее время.

По данным опроса, 79% фирм считают, что правительство Германии должно открыто критиковать новые санкции США и содействовать тому, чтобы немецкие компании и их представители не пострадали от них из-за бизнеса в России. 19% хотят, чтобы федеральное правительство негласно добивалось того же эффекта, воздействуя на Вашингтон негласно на политическом уровне.

"В масштабе деятельности всего немецкого бизнеса в России, который рискует стать заложником третьей стороны, нависает угроза миллиардных потерь", - цитирует пресс-служба организации слова председателя правления Российско-Германской ВТП Маттиаса Шеппа.

При этом, несмотря на санкции, немецкий бизнес в России намерен и далее сохранять лояльность российскому рынку: 70% опрошенных планируют сохранить активность и инвестиции на прежнем уровне, и только 10% планируют сокращения. 20% собираются увеличить активность и инвестиции в российский рынок, говорится в сообщении.

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