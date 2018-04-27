Меркель прибыла в Вашингтон для встречи с Трампом

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в четверг вечером в Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По его данным, визит главы германского правительства продлится меньше суток, сами переговоры займут два с половиной часа. В центре внимания будут находиться будущее ядерной сделки с Ираном, сотрудничество в рамках НАТО, а также торговые проблемы в отношениях Евросоюза и США.

Это будет вторая поездка Меркель в Вашингтон с марта 2017 года.

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