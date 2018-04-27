Премьер-министр Италии назвал день межкорейского саммита историческим

27 апреля 2018 15:25 (UTC+04:00)

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони назвал день межкорейского саммита историческим, передает РИА Новости.

"Две Кореи объявили: "Война закончена". Прошло более 60 лет. Будущее полно неизвестности, но это исторический день", — написал он в Twitter.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым руководителем КНДР, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

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