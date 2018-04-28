Евросоюз одобрил запрет на пестициды, убивающие пчел

Одни из наиболее используемых в мире пестицидов будут запрещены к использованию на полях, так как они угрожают здоровью диких и медоносных пчел. Ожидается, что запрет вступит в силу к концу 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Запрет на неоникотиноиды (класс инсектицидов, который наиболее часто используется в сельском хозяйстве) был одобрен странами-членами Евросоюза в пятницу, и отныне они будут разрешены только в закрытых теплицах.

"Комиссия предлагала принять подобные меры еще несколько месяцев назад, по рекомендации управления, - цитирует газета слова Витяниса Андрюкайтиса, еврокомиссара по здравоохранению и продовольственной безопасности, - Этот вопрос имеет первостепенную важность, потому что ситуация угрожает биоразнообразию, производству пищевых продуктов и окружающей среде".

Однако производители пестицидов и некоторые фермерские хозяйства уверены, что подобный запрет может снизить урожайность зерновых культур. "Европейское сельское хозяйство пострадает в результате этого решения, - приводит издание позицию Грэма Тейлора из Европейской ассоциации защиты растений. - Возможно, это случится не сегодня и не завтра, но со временем те, кто принял это решение, увидят, что лишили фермеров жизненно важного инструмента".

В 2013 году ЕС запретил применять неоникотиноиды для обработки цветущих культур, которые опыляются пчелами, например, рапса. Однако в феврале этого года специалисты по оценке рисков из Европейского агентства по безопасности продуктов питания опубликовали доклад, в котором заявили, что любое использование неоникотиноидов вредит медоносным и диким пчелам, так как эти инсектициды заражают воду и почву. Лабораторные исследования меда также показали, что в нем содержится тот же класс пестицидов.

Пчелы опыляют три четверти всех зерновых культур, и резкое снижение количества особей в последние годы, по заявлениям ученых, частично связано с использованием пестицидов. Неоникотиноиды - токсичные вещества нервно-паралитического воздействия, которые опасны для пчел и многих других насекомых. Они дезориентируют пчел и снижают производительность медоносных особей, в больших количествах приводя к параличу и смерти.

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