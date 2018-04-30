Франция, ФРГ, Британия и Южная Корея призвали укрепить санкции против КНДР

Франция, Германия Великобритания и Южная Корея призвали к укреплению сакнционного режима в отношении КНДР после межкорейского саммита в Панмунджоне, говорится в заявлении от имени четырех стран, представленном в понедельник в ходе заседания второго подготовительного комитета к конференции по ДНЯО 2020, который проходит в Женеве с 23 апреля по 4 мая, передает РИА Новости.

"Мы продолжаем призывать КНДР как можно скорее вернуться к соблюдению защитных мер ДНЯО и МАГАТЭ и полностью, проверяемо и необратимо прекратить свои программы по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. До этих пор, мы подтверждаем, что мы верно и тщательной будем выполнять и усиливать соответствующие резолюции СБ ООН и далее продолжим укреплять международное сотрудничество", — говорится в документе.

Страны также приветствовали "Панмунджонскую декларацию", законченную по итогам межкорейского саммита 27 апреля. Они подчеркнули важность того, чтобы КНДР предприняла конкретные действия в области нераспространения. Франция, Германия, Великобритания и Южная Корея также рассчитывают на прогресс предстоящего саммита США-КНДР.

В то же время, страны выражают озабоченность ядерными испытаниями, которые КНДР провела в прошлом году в нарушение резолюций СБ ООН.

"Ядерное оружие КНДР, программа по развитию баллистических ракет, а также прогресс, достигнутый режимом, представляют серьезную и растущую угрозу для регионального и международного мира и безопасности. Продолжение КНДР развития своих военной ядерной и ракетной программ также представляет серьезную угрозу международному режиму нераспространения, краеугольным камнем которого остается ДНЯО. Мы остаемся привержены сохранению режима нераспространения и укреплению ДНЯО", — подчеркивается в тексте.

Заявление не является юридически обязывающим документом подготовительного комитета к конференции по ДНЯО. Страны-участницы ДНЯО могут, если захотят, присоединиться к заявлению. Представители Северной Кореи не приняли участие в заседании, на котором был представлен документ.

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