Франция, ФРГ, Британия и Южная Корея призвали укрепить санкции против КНДР

30 апреля 2018 16:46 (UTC+04:00)

Франция, Германия Великобритания и Южная Корея призвали к укреплению сакнционного режима в отношении КНДР после межкорейского саммита в Панмунджоне, говорится в заявлении от имени четырех стран, представленном в понедельник в ходе заседания второго подготовительного комитета к конференции по ДНЯО 2020, который проходит в Женеве с 23 апреля по 4 мая, передает РИА Новости.

"Мы продолжаем призывать КНДР как можно скорее вернуться к соблюдению защитных мер ДНЯО и МАГАТЭ и полностью, проверяемо и необратимо прекратить свои программы по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. До этих пор, мы подтверждаем, что мы верно и тщательной будем выполнять и усиливать соответствующие резолюции СБ ООН и далее продолжим укреплять международное сотрудничество", — говорится в документе.

Страны также приветствовали "Панмунджонскую декларацию", законченную по итогам межкорейского саммита 27 апреля. Они подчеркнули важность того, чтобы КНДР предприняла конкретные действия в области нераспространения. Франция, Германия, Великобритания и Южная Корея также рассчитывают на прогресс предстоящего саммита США-КНДР.

В то же время, страны выражают озабоченность ядерными испытаниями, которые КНДР провела в прошлом году в нарушение резолюций СБ ООН.

"Ядерное оружие КНДР, программа по развитию баллистических ракет, а также прогресс, достигнутый режимом, представляют серьезную и растущую угрозу для регионального и международного мира и безопасности. Продолжение КНДР развития своих военной ядерной и ракетной программ также представляет серьезную угрозу международному режиму нераспространения, краеугольным камнем которого остается ДНЯО. Мы остаемся привержены сохранению режима нераспространения и укреплению ДНЯО", — подчеркивается в тексте.

Заявление не является юридически обязывающим документом подготовительного комитета к конференции по ДНЯО. Страны-участницы ДНЯО могут, если захотят, присоединиться к заявлению. Представители Северной Кореи не приняли участие в заседании, на котором был представлен документ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Макрон надеется на помощь России в решении вопросов на Ближнем Востоке
Европа 17:21
Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
Россия 15:17
Из парижского университета эвакуировали около 50 человек
Европа 12:40
Туркменистан утвердил состав совместной с Германией межправкомиссии
Туркменистан 11:39
Британия, Германия и Франция продолжат добиваться отмены пошлин США на сталь и алюминий
Европа 09:43
СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи
США 09:20
Сеул пообещал убрать громкоговорители с северокорейской границы
Другие страны 08:09
КНДР 5 мая переведет часы, чтобы установить одно время с Южной Кореей
Другие страны 03:25
Макрон и Рухани обсудили будущие соглашения по Ирану
Политика 29 апреля 23:01
В ЕС заявили о готовности бороться с новыми пошлинами в США
Европа 29 апреля 17:52
Сеул выразил протест Пекину из-за входа военного самолета в зону ПВО страны
Китай 29 апреля 08:18
КНДР хочет единого стандарта времени с Южной Кореей
Другие страны 29 апреля 07:35
Песков: Сделка по иранскому атому должна оставаться незыблемой
Россия 28 апреля 13:56
Казахстан приветствует саммит с участием КНДР и Южной Кореи
Казахстан 28 апреля 13:33
Эрдоган: Турция приветствует диалог Сеула и Пхеньяна
Турция 28 апреля 11:46
Шойгу обсудил с французским коллегой обеспечение глобальной безопасности
Россия 28 апреля 10:15
КНДР и Южная Корея собираются положить конец войне в 2018 году - СМИ
Другие страны 28 апреля 06:32
Германия в 2019 году повысит расходы на оборону до 1,3% ВВП
Европа 28 апреля 00:26