Макрон проинформировал Нетаньяху об инициативах относительно ядерной программы Ирана

30 апреля 2018 19:18 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в понедельник телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сообщил ему об инициативах относительно дополнения договора о ядерной программе Ирана. Об этом говорится в заявлении администрации французского президента, передает ТАСС.

"Президент Франции сообщил премьер-министру Израиля о шагах, предпринимаемых с целью заключения расширенного договора относительно контроля над ядерной, баллистической и региональной деятельностью Ирана", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что Эмманюэль Макрон при этом "подтвердил ту важность, которую Франция уделяет вопросу обеспечения безопасности Израиля". Французский президент также "подчеркнул насущную необходимость осуществлять контроль за региональной стабильностью и избегать какой-либо эскалации" в регионе, сообщается в заявлении Елисейского дворца.

Ранее в понедельник президент Эмманюэль Макрон заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что "Иран никогда не должен обладать ядерным оружием". По его мнению, "от этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность".

Израильский премьер Нетаньяху в воскресенье на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео в Тель-Авиве высказал мнение, что стремление Ирана обзавестись ядерным оружием представляет собой основную угрозу Израилю, США и всему миру.

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