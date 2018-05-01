Британия может подписать соглашение об ассоциации с ЕС - СМИ

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о возможности подписания соглашения между Великобританией и Евросоюзом о создании ассоциации, сообщает газета Telegraph, передает РИА Новости.

По данным газеты, Мэй сообщила членам британского правительства, что Великобритания "потенциально" может принять соглашение об ассоциации с ЕС, что, по мнению критиков, сделает Великобританию "правителем" из Европы.

Решение премьера поддержали канцлер Филипп Хаммонд и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. По их мнению, эта сделка может сработать и "сэкономит время", так как ЕС уже ознакомлен с ней.

Ранее Европарламент рекомендовал создание соглашения об ассоциации между Соединенным Королевством и ЕС для будущих отношений этих "разводящихся" регионов.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.



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