В Евросоюзе заявили, что ждут полного освобождения от пошлин США на металлы

1 мая 2018 11:24 (UTC+04:00)

ЕС ждет полного освобождения от пошлин США на сталь и алюминий, объявленная Вашингтоном отсрочка до 1 июня лишь вносит неопределенность на рынках. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС.

"ЕС настаивает на полном освобождении от пошлин. Решение США лишь продлевает рыночную нестабильность, которая уже затрагивает принятие решений бизнесом", - говорится в заявлении. В свою очередь глава Европарламента Антонио Таяни заявил в Twitter, что ЕС ожидает освобождения от пошлин "раз и навсегда".

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение еще на 30 дней продлить с ЕС, Канадой и Мексикой переговоры по пошлинам на ввоз стали и алюминия, в то время как с Республикой Корея, Аргентиной, Австралией и Бразилией соглашения достигнуты.

Пресс-служба Белого дома также сообщила, что из-под пошлин выводится стальная продукция из Аргентины, Австралии, Бразилии и Южной Кореи. Эта же мера действует и в отношении Канады, Мексики и стран-членов ЕС, но временно - до 12:01 полуночи 1 июня этого года.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия.

Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако ранее отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

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