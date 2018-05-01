Министр внешней торговли Великобритании: Палата лордов пытается помешать реализации Brexit

1 мая 2018 12:36 (UTC+04:00)

Палата лордов парламента Великобритании пытается воспрепятствовать исполнению демократической воли народа, поддержавшего на референдуме выход страны из Евросоюза. Об этом во вторник в эфире телеканала Sky News заявил британский министр внешней торговли Лиам Фокс, передает ТАСС.

По словам министра, верхняя палата парламента предоставила полномочия законодательному органу заблокировать или отложить принятие финального соглашения по Brexit. "Неизбираемая [верхняя] палата сейчас в действительности пытается блокировать демократическую волю британского народа", - сказал он.

Члены Палаты лордов на данный момент уже внесли семь поправок в билль об отмене на территории Великобритании общеевропейского законодательства. Однако они вряд ли останутся в итоге в тексте закона. Палата общин, где у британского премьера есть небольшое большинство, скорее всего, отклонит ее. Тем не менее данная ситуация демонстрирует существенное расхождение позиций по Brexit внутри британского парламента.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Британия может подписать соглашение об ассоциации с ЕС - СМИ
Европа 03:05
Британский замминистра прокомментировал позицию палаты лордов по Brexit
Европа 30 апреля 22:18
Представитель ЕС рассказал, без чего невозможно соглашение по Brexit
Европа 30 апреля 17:06
Новый глава МВД Великобритании выступает за справедливую иммиграционную политику
Европа 30 апреля 15:48
Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании
Европа 30 апреля 13:44
Глава МВД Великобритании ушла в отставку - СМИ
Европа 30 апреля 02:16
В ЕС заявили о готовности бороться с новыми пошлинами в США
Европа 29 апреля 17:52
Борис Джонсон назвал межкорейский саммит хорошей новостью
Европа 27 апреля 12:46
Трамп приедет в Великобританию 13 июля и встретится с королевой
США 27 апреля 07:31
Британия выделит 620 миллионов долларов на помощь сирийским беженцам
Европа 25 апреля 19:29
Лондон заявил о тесном сотрудничестве с союзниками по иранской сделке
Ядерная программа 25 апреля 17:23
Мэй заявила, что Солсбери безопасен для жителей
Европа 25 апреля 15:55
Дмитрий Песков: В Кремле не видят альтернативы ядерной сделке с Ираном
Россия 25 апреля 13:29
Совбез РФ: Ударом по Сирии США бросили откровенный вызов системе ООН
Россия 24 апреля 14:24
Постпредство РФ при ОЗХО получило ответы Великобритании на вопросы по делу Скрипаля
Россия 24 апреля 10:57
Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии
Европа 23 апреля 17:02
Лавров: Ракетный удар по САР был нацелен на срыв расследования ОЗХО
Россия 23 апреля 13:37
Трамп может посетить Британию в июле
США 21 апреля 06:33