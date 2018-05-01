Число погибших альпинистов в швейцарских Альпах увеличилось до восьми

Число альпинистов, погибших от переохлаждения в швейцарских Альпах, выросло до восьми человек, среди погибших 52-летняя гражданка Болгарии, передает ТАСС со ссылкой на агентство БГНЕС.

"Пятеро лыжников погибли вскоре после того, как были доставлены в больницу, в том числе 52-летняя гражданка Болгарии", - сообщила во вторник полиция кантона Вале.

В понедельник спасатели обнаружили в районе Аролла в швейцарских Альпах группу из 14 альпинистов - граждан Германии, Италии, Франции и Болгарии. Они были застигнуты врасплох бураном, не смогли добраться до места отдыха - приюта "Виньетт", расположенного на высоте 3157 метров, и вынуждены были провести ночь под открытым небом.

Один из альпинистов был обнаружен спасателями мертвым. Еще пять скончались позже в больнице. Врачи борются сейчас за жизнь еще одного из членов группы. Жизнь пятерых вне опасности.

В понедельник в Швейцарии в горах в кантоне Вале в районе Монх были обнаружены мертвыми также два альпиниста-швейцарца, числившиеся пропавшими без вести с вечера в воскресенье. Причиной смерти стало переохлаждение. Спасатели не смогли быстро прибыть на место из-за плохих погодных условий.

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