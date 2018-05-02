Макрон осудил зачинщиков беспорядков в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон, совершающий в эти дни визит в Австралию, осудил участников беспорядков, омрачивших во вторник первомайскую демонстрацию в Париже, передает ТАСС.

"1 мая - это праздник трудящихся, а не зачинщиков беспорядков", - напомнил Макрон на состоявшейся в среду в Сиднее совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом. "Я решительно осуждаю то, что произошло, но не буду ничего дальше комментировать из уважения к принимающей меня Австралии, где я в эти дни нахожусь", - отметил он.

Как сообщил во вторник вечером префект полиции французской столицы Мишель Дельпеш, стражи порядка задержали около 40 участников беспорядков, которые вспыхнули в 13-м округе Парижа, когда к колонне мирных демонстрантов примкнула группа из 1,2 тыс. человек, одетых во все черное и скрывавших лица под масками.

Демонстранты атаковали ресторан сети закусочных McDonald's, стали бить окна кафе, поджигать баки с мусором и машины, попадавшиеся им на пути. Они также разгромили станцию обслуживания автомобилей Renault и автошколу, забросав здание бутылками с зажигательной смесью. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы против нарушителей.

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