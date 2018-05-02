В Средиземном море на лодке обнаружили тела девяти мигрантов

2 мая 2018 16:24 (UTC+04:00)

Тела девяти мигрантов, в том числе одного ребенка, которые погибли при попытке добраться через Средиземное море из Ливии в Европу, были обнаружены в лодке близ побережья к западу от Триполи, сообщил в среду журналистам представитель итальянского отделения Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо, передает РИА Новости.

По его словам, очередная трагедия в Средиземном море произошла два дня назад. "Люди продолжают рисковать жизнью в надежде обрести в Европе лучшее будущее. Необходимо предпринять дополнительные усилия, чтобы сделать безопасным и регулируемым передвижение мигрантов в Средиземноморье", — указал он.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

На прошлой неделе IOM сообщила, что с начала 2018 года число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 19 тысяч человек, при этом в Средиземном море погиб 571 беженец. За этот же период 2017 года к европейским берегам прибыли более 44 тысяч человек, погиб тогда 1091 мигрант.

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