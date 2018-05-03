Премьер Бельгии заявил о кризисе доверия к институтам власти в ЕС

3 мая 2018 13:57 (UTC+04:00)

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил о "фундаментальном кризисе доверия" европейцев к национальным и межгосударственным институтам власти в Евросоюзе, передает РИА Новости.

"Я считаю, что мы находимся в ситуации с фундаментальным кризисом доверия. Кризисом доверия к институтам власти, в том числе Европейского союза. Кризисом доверия к классическим СМИ", — сказал Мишель, выступая в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.

При этом премьер назвал доверие граждан "ключом демократии".

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее отметил необходимость ликвидировать возникший "ров между европейским общественным мнением и европейской политической деятельностью".

Опросы показывают, что среди граждан ЕС уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.

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