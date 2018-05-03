Минюст Германии призвал Facebook усилить защиту данных пользователей

Минюст ФРГ призвал компанию Facebook принять дополнительные меры по защите личных данных пользователей соцсети.

Об этом, как передает РИА Новости, говорится в письме, направленном министром юстиции Катариной Барли главе компании Facebook Марку Цукербергу. Отрывки из документа приводит в четверг медиа-группа Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам Барли, которые приводит медиа-группа, Facebook ранее публично объявил о проведении оптимизации в области защиты данных, в частности, в пользовательских настройках, и это "хорошее начало". Однако "процесс внесения изменений должен быть реализован как можно скорее", — говорится в письме.

Кроме того, по словам Барли, речь идет также об обеспечении большей прозрачности для пользователей в том, что касается контроля персональных данных. Для этого Facebook предлагается установить внутренний режим контроля и введения санкций в случае нарушения правил или свободы выбора пользователей, указано в письме.

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