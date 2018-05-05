Неформальная встреча министров обороны стран ЕС началась в болгарской столице

Неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза началась в субботу в Софии в рамках болгарского председательства в Совете ЕС. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, по прибытии на форум верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о том, что один из центральных вопросов повестки дня - координация усилий военных миссий НАТО и ЕС по профилактике возможных конфликтов.

"Я жду плодотворной дискуссии, которая пройдет с участием заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер о том, что и как мы должны сделать, чтобы в глобальном масштабе улучшить совместную координацию наших военных миссий, чтобы обеспечить профилактику конфликтов. Мы должны следить за ситуацией в мире в диапазоне 360 градусов, активно и хорошо работать", - заявила Могерини.

В открытии форума принял участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, который подчеркнул, что именно на совете военных министров нужно говорить о мире.

"Здесь самое лучше место для разговора о мире. Для нас, на Балканах, тема мира священна, и я благодарен представителям ЕС, что тема Балкан вновь находится в центре внимания Европы. Вызовы, которые стоят перед Балканами, заставляют внимательно следить за ситуацией, чтобы моментально реагировать. Я прошу поддержки, потому что именно вы лучше других понимаете военные опасности существующие на Балканах", - отметил болгарский премьер.

Борисов обратил внимание на развитие системы общеевропейской обороны, указав на необходимость сотрудничества в развитии военной индустрии и взаимодействии воинских подразделений разных стран. "На развитие оборонительных способностей каждое из государств выделяет до 2% ВВП, это огромные деньги, миллиарды евро. Нам необходимо иметь точный расчет потребностей в оружии, и каждое государство в его производстве должно иметь свои приоритеты. У нас есть большие возможности для развития оборонной индустрии, как технические, так и интеллектуальные".

Болгарский лидер призвал государства ЕС наладить отношения с Турцией, которая на южном фланге НАТО "является самой сильной боевой машиной". "Политика и публичная риторика это одно, но южный фланг НАТО должен быть надежно защищен".

Форум в болгарской столице пройдет в течение одного дня, в повестке дня, в частности, - глобальная стратегия в области безопасности и обороны, отношения ЕС - НАТО.

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