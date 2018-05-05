Во Франции два спецназовца пострадали при нападении полусотни мигрантов

5 мая 2018 13:47 (UTC+04:00)

Два сотрудника французского полицейского спецназа (Сompagnie républicaine de sécurité, CRS) получили легкие ранения в Кале в результате нападения около 50 мигрантов, вооруженных дубинками и камнями, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

По информации телеканала, нападение произошло вечером в пятницу в промышленной зоне города, недалеко от бывших "джунглей" (крупнейшего лагеря мигрантов) и рядом с объездной портовой дорогой, где каждый день благотворительная организация с разрешения властей раздает мигрантам еду.

Телеканал уточняет, что ранее в тот же день сотрудники полицейского спецназа проводили операцию по сносу двух нелегальных мигрантских лагерей в этом районе.

Столкнувшись с агрессией, работавшие на месте сотрудники правоохранительных органов были вынуждены вызвать подкрепление. Против зачинщиков беспорядков был применен слезоточивый газ. Никто из мигрантов не был задержан.

В Кале ранее находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию.

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