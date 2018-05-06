Мнения Великобритании и США сходятся по многим внешнеполитическим вопросам - Джонсон

Мнения Великобритании и США сходятся по многим актуальным на сегодняшний день внешнеполитическим вопросам. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в преддверии своего начинающегося двухдневного визита в Вашингтон, передает ТАСС.

По данным пресс-службы Foreign Office, британский министр иностранных дел проведет двухдневные переговоры с представителями американской администрации, в том числе с вице-президентом США Майклом Пенсом и помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Как ожидается, Джонсон обсудит с ними отношения с Ираном, ситуацию в КНДР и Сирии, а также ряд других вопросов международной повестки дня.

"Великобритания и США сходятся во мнении по многим внешнеполитическим вопросам. Мы видели это на примере реакции на отравления в Солсбери, нашего жесткого ответа на использование [Башаром] Асадом химического оружия в Сирии и усилий по денуклеаризации Северной Кореи", - отметил глава британского МИД.

"Великобритания, США и европейские партнеры также объединили свои усилия в противостоянии модели иранского поведения, которое делает ближневосточный регион менее безопасным, в частности, его (Ирана - прим. ТАСС) деятельность в киберпространстве, поддержка группировок, таких как "Хезболлах", и его опасная ракетная программа, которая вооружает военизированные формирования хуситов в Йемене", - добавил он.

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