Француз погиб при подготовке к новому мировому рекорду скорости на велосипеде

Француз Франсуа Жисси разбился насмерть при подготовке к установлению нового мирового рекорда скорости на велосипеде, передает ТАСС со ссылкой на газету L'Alsace.

Инцидент произошел на закрытой взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн. Во время очередной тренировки Жисси не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости около 300 км/ч. Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных травм. Полиция начала расследование причин произошедшего.

Жисси стал известен в 2014 году, когда установил рекорд скорости на велосипеде в 333 км/ч. Гонщик использовал реактивный велосипед собственной сборки. Сейчас он собирался побить собственное достижение, Жисси планировал разогнаться до скорости в 400 км/ч.

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