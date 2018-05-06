Число горняков, погибших при взрыве в польской шахте, увеличилось до двух

Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши увеличилось до двух, сообщил журналистам директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон, передает РИА Новости.

В субботу утром в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. Его сила, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера. В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли семь горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.

"Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть", — сказал Озон. На поверхности была установлена личность погибшего, его опознали.

Директор компании добавил, что в настоящее время продолжаются поиски еще троих горняков. Одновременно спасатели ведут работы по обеспечению воздухом района шахты, где они могут находиться.

Ранее спасателям удалось обнаружить троих из оставшихся в шахте горняков. Двое из них были живы, один погиб. Он не был опознан – для этого понадобится анализ ДНК. Предположительно, ему 38 лет.

В настоящее время концентрация метана в зоне работы спасателей в пределах 4%, то есть ниже взрывоопасного уровня (от 5%), хотя есть места, где концентрация метана достигает 24%.

Руководство Польши держит под контролем спасательную операцию. Место аварии уже посетили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда.

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