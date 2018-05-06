Число горняков, погибших при взрыве в польской шахте, увеличилось до двух

6 мая 2018 21:12 (UTC+04:00)

Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши увеличилось до двух, сообщил журналистам директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон, передает РИА Новости.

В субботу утром в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. Его сила, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера. В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли семь горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.

"Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть", — сказал Озон. На поверхности была установлена личность погибшего, его опознали.

Директор компании добавил, что в настоящее время продолжаются поиски еще троих горняков. Одновременно спасатели ведут работы по обеспечению воздухом района шахты, где они могут находиться.

Ранее спасателям удалось обнаружить троих из оставшихся в шахте горняков. Двое из них были живы, один погиб. Он не был опознан – для этого понадобится анализ ДНК. Предположительно, ему 38 лет.

В настоящее время концентрация метана в зоне работы спасателей в пределах 4%, то есть ниже взрывоопасного уровня (от 5%), хотя есть места, где концентрация метана достигает 24%.

Руководство Польши держит под контролем спасательную операцию. Место аварии уже посетили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
При взрыве в шахте на юге Польши погиб горняк
Европа 14:06
В Польше семерых горняков не могут найти после взрыва на шахте
Европа 5 мая 17:36
В Баку пройдет азербайджано-польская деловая встреча
Бизнес 1 мая 20:15
Белорусские военные проинспектировали воинские части в Польше
Беларусь 27 апреля 12:32
Азербайджанский дирижер с аншлагом выступил в Польше
Культура 19 апреля 11:19
Президенты Польши и Израиля приняли участие в "Марше живых" в Освенциме
Европа 12 апреля 21:34
В Варшаве подписали контракт о поставке Польше американских систем Patriot
Европа 28 марта 13:35
Глава Таджикистана провел переговоры с президентом Польши
Таджикистан 27 марта 09:14
Почти треть граждан Польши хотят выхода страны из ЕС
Европа 22 марта 12:58
Граждане Грузии погибли в ДТП в Польше
Грузия 19 марта 00:20
В Польше прошли митинги против расизма
Европа 18 марта 13:10
Узбекистан и Польша создали совместную торгово-промышленную палату
Бизнес 13 марта 16:58
Из-за пожара в шахте в Караганде эвакуировали шахтеров
Казахстан 11 марта 00:29
Четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Познани (Обновлено)
Европа 4 марта 18:17
На аргентинскую газету подан иск за нарушение польского закона о Холокосте
В мире 4 марта 05:15
В Польше более 60 человек погибли из-за холодов
Европа 3 марта 13:37
В Польше пять человек погибли от переохлаждения за сутки
Европа 28 февраля 11:37
В Польше пять человек погибли от переохлаждения
Европа 27 февраля 13:38