В офисе Мэй прокомментировали высказывания Джонсона по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй полностью доверяет главе МИД Борису Джонсону, заявил во вторник журналистам официальный представитель офиса британского премьера, комментируя очередной скандал вокруг министра, передает РИА Новости.

Ранее Джонсон заявил, что обсуждаемые в данный момент предложения по таможенному партнерству с ЕС после Brexit "безумны" и приведут к возникновению "целой бюрократической сети". Между тем, вариант, о котором он говорил, по некоторым данным, поддерживала премьер, так что заявления Джонсона многими были восприняты как выпад министра против непосредственного руководителя.

"Премьер полностью доверяет министру иностранных дел", — заверил представитель офиса премьера.

Он подтвердил, что вопросы касательно будущих таможенных договоренностей сохраняются и что ЕС заблокировал два ранее предложенных варианта. При этом тема Brexit на сегодняшнем заседании кабмина не поднималась, отметил он.

Джонсон нередко оказывается в центре скандалов из-за своих высказываний, провоцируя каждый раз новую волну предположений, что он сам претендует на кресло премьер-министра.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.