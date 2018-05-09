Генсек НАТО призвал к поиску глобального политического решения по Ирану

9 мая 2018 12:32 (UTC+04:00)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к поиску глобального политического решения по ядерной программе Ирана.

"Мы призываем все стороны добиваться политического решения c целью отдалить Иран от ядерного оружия", — заявил Столтенберг, которого цитирует агентство Belga, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Как говорится в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), начнется немедленно. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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