Германия выступила за сохранение сделки по Ирану

Берлин останется в соглашении по иранскому атому, это соответствует его политическим интересам, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам, передает РИА Новости.

"Наша цель ясна — мы остаемся в атомном соглашении, хотя бы на основании собственных политических интересов и интересов в сфере безопасности. И поэтому мы будем работать над тем, чтобы это соглашение имело будущее", — сказал Маас.

Он добавил, что соглашение по иранской ядерной программе "стало успехом долгих и сложных дипломатических переговоров, которые длились много лет, и это соглашение работает".

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