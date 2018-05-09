Германия выступила за сохранение сделки по Ирану

9 мая 2018 14:35 (UTC+04:00)

Берлин останется в соглашении по иранскому атому, это соответствует его политическим интересам, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам, передает РИА Новости.

"Наша цель ясна — мы остаемся в атомном соглашении, хотя бы на основании собственных политических интересов и интересов в сфере безопасности. И поэтому мы будем работать над тем, чтобы это соглашение имело будущее", — сказал Маас.

Он добавил, что соглашение по иранской ядерной программе "стало успехом долгих и сложных дипломатических переговоров, которые длились много лет, и это соглашение работает".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Германия призвала Иран придерживаться соглашения по атому
Европа 14:37
В МИД Германии назвали риски выхода США из ядерной сделки по Ирану
Европа 14:13
МИД РФ: Москва находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по СВПД
Россия 13:49
Премьер Бельгии рассказал, чем чреват выход США из сделки с Ираном
Европа 13:45
Новак предложил дождаться реакции рынка на выход США из сделки по Ирану
Россия 13:43
ТЭК является приоритетной сферой туркмено-германского сотрудничества
Энергетика 12:47
Генсек НАТО призвал к поиску глобального политического решения по Ирану
Европа 12:32
Китай выступил против односторонних санкций в отношении Ирана
Китай 12:15
Совбез ООН обсудит ситуацию вокруг Ирана на предстоящей встрече
Ядерная программа 11:34
Спикер парламента Ирана назвал выход США из ядерной сделки "дипломатическим шоу"
Ядерная программа 11:25
Глава МИД Франции сожалеет, что США вышли из ядерной сделки по Ирану
Европа 10:58
ОПЕК продолжит добиваться ребалансировки нефтяного рынка
Энергетика 10:46
В Иране, России и Турции подтвердили новую встречу по Сирии в Астане
Казахстан 10:40
ОАЭ поддержали решение США выйти из ядерной сделки с Ираном
Арабские страны 09:27
Постпред США при ООН призвала Сенат утвердить кандидата Трампа на пост главы ЦРУ
США 09:23
Решение США может спровоцировать новые конфликты - пресс-секретарь президента
Турция 07:08
Обама назвал серьезной ошибкой решение Трампа по Ирану
США 06:37
Госсекретарь США прибыл в КНДР
США 05:33