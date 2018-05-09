В Грузию будет летать национальная авиакомпания Румынии «Tarom»

Национальная авиакомпания Румынии «Tarom» начнет осуществлять полеты по маршруту Бухарест – Тбилиси — Бухарест с 1 июля, сообщает Новости-Грузия.

Соглашение об этом было достигнуто на встрече представителей румынской авиакомпании и «Объединения аэропортов Грузии».

Как отметила после встречи менеджер развития бизнеса «Объединения аэропортов Грузии» Деа Мачавариани, переговоры с авиакомпанией «Tarom» велись с 2015 года. Начало воздушного сообщения будет шагом вперед в плане развития туризма между двумя странами.

За три месяца 2018 года аэропортами Грузии воспользовались более 839,6 тысячи человек, что на 36% больше аналогичного показателя за первый квартал прошлого года.

Тбилисский международный аэропорт им. Шота Руставели в 2017 году принял более 528,1 тысячи пассажиров, а за три месяца текущего года — более 724 тысяч человек (рост +37%).

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