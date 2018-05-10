Макрон: выход США из ядерной сделки по Ирану - плохой пример с точки зрения права

10 мая 2018 19:11 (UTC+04:00)

Односторонний отказ США от участия в ядерной сделке с Ираном служит плохим примером нарушения одной из ведущих держав мира своих обязательств, что подтачивает основы международного права.

Такое мнение высказал в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед студентами Ахенского университета в Германии, где он находится с двухдневным визитом. Трансляцию его выступления в прямом эфире вел французский телеканал BFM TV, передает ТАСС.

Говоря о решении США выйти из ядерной сделки с Ираном, французский президент в очередной раз подчеркнул, что считает этот шаг "движением в неправильном направлении".

"Мы, европейцы, заявили, что это плохое событие по двум причинам, первая из которых состоит в том, что мы являемся ведущими мировыми державами, и никогда не будет правильным нам самим не соблюдать [международное] право, поддержанию которого мы способствуем, поскольку мы в некотором роде являемся гарантами международного порядка. Как же тогда объяснить некоторым державам, которые иногда могут действовать резко и жестоко, что они не соблюдают международное право и должны следовать нашему примеру, когда мы сами не соблюдаем его?" - задался вопросом Макрон, добавив, что считает "принципиально ошибочным" решение администрации президента США Дональда Трампа.

Второй причиной, почему демарш Вашингтона представляется ошибочным шагом, французский лидер назвал "риск того, что Иран возобновит свою ядерную программу". "Таким образом, может произойти откат назад по сравнению с тем, чего мы достигли в июле 2015 года", - сказал Макрон.

Франция же вместе с другими странами Евросоюза, подчеркнул президент, несмотря на решение США, намерена и дальше выполнять условия соглашения с Ираном и потребуют того же от Тегерана. "Стабильность и избежание любой эскалации - первоочередной вектор [для Европы]. Это значит, что мы заявляем о том, что остаемся участниками [договора] и требуем от Ирана также остаться в договоре и не возобновлять [ядерную программу]. Так что не будем бросать то, чего мы достигли три года назад", - отметил он.

Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и Евросоюзом.

Трамп пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД, но при этом выдвинул Ирану заведомо невыполнимые условия. Великобритания, Германия и Франция заявили, что собираются продолжать выполнять соглашение.

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