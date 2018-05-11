Франция и США обсудили исключения по санкциям

11 мая 2018 10:39 (UTC+04:00)

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что обсуждал со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным предоставление европейским и французским компаниям, работающим с Ираном, исключений и отсрочек по санкциям, которые американская администрация намерена возобновить в отношении Тегерана после выхода из ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Ранее сообщалось, что выход США из соглашения по ядерной программе Ирана окажет негативное влияние на бизнес ряда крупных европейских компаний, в том числе Airbus, Siemens, Peugeot-Citroen, Renault, Total, Eni, Danieli.

"Я позвонил своему американскому коллеге (министру финансов Стивену Мнучину) два дня назад и сказал ему, насколько это решение противоречит тому, что мы хотим строить с нашими американскими партнерами. Я также попросил предоставить исключения ряду компаний, отсрочку в применении санкций", — заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.

Министр добавил, что находится в "постоянном контакте" с Мнучиным, который "отвечает на обеспокоенность европейцев и французов". "Мы увидим, каким будет ответ, но больших иллюзий я не испытываю", — отметил он.

Ле Мэр подчеркнул, что Франция после сделки 2015 года восстанавливает свои позиции в Иране и собирается защищать свои экономические интересы. "Наши компании Total, Renault, Peugeot, Sanofi, Danone находятся в Иране. Мы восстанавливаем свои позиции в Иране, и мы хотим защищать свои интересы", — отметил министр.

Он также призвал Европу "не быть вассалом США" и отстаивать свои экономические интересы.

"Кем мы хотим быть? Хотим быть вассалами, которые беспрекословно подчиняются решениям, принимаемым США? Мы хотим, чтобы США стали экономическим жандармом планеты? Мы, европейцы, со своими экономическими интересами, хотим продолжать торговые связи с Ираном в рамках стратегического соглашения и отказа Ирана от ядерного оружия. Мы считаем, что это правильный путь, и поэтому мы продолжаем вести торговлю с Ираном", — заявил Ле Мэр.

Французский министр также обратил внимание на важность выработки общеевропейской стратегии по защите "экономического суверенитета".

"Я считаю, что сегодня настало время, чтобы все европейские страны открыли глаза… Помимо всех обсуждений, которые мы вместе с нашими европейскими друзьями ведем с США, по вопросу выработки американцами других правил, нужно работать с нашей стороны, внутри Европы, с целью защитить свой экономический суверенитет", — заключил Ле Мэр.

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