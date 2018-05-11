Стала известна дата встречи Могерини с главами МИД Ирана и евротройки

11 мая 2018 14:29 (UTC+04:00)

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини проведет 15 мая в Брюсселе встречу с главами МИД стран евротройки, а также с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила в пятницу внешнеполитическая служба ЕС, передает РИА Новости.

"Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент ЕК Федерика Могерини проведет во вторник, 15 мая, в Брюсселе встречу с министрами иностранных дел стран Е3 (Германия, Франция, Великобритания)", — говорится в сообщении.

"За этой встречей последуют переговоры той же группы с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом", — сообщила дипслужба ЕС.

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