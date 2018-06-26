Елизавета II утвердила закон о Brexit

26 июня 2018 15:41 (UTC+04:00)

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила законопроект о Brexit, дав ему тем самым статус закона. Применяться новый закон начнет после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года, сообщает во вторник РИА Новости.

"Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года, Ее Величество даровало свое королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС", - объявил во вторник спикер нижней палаты парламента Джон Беркоу.

Палата лордов британского парламента окончательно утвердила правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС 20 июня. Лорды одобрили законопроект простым большинством, без проведения процедуры голосования. Это решение положило конец попыткам внести в документ поправки, наделяющие парламент полномочиями по изменению условий Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем.

Ранее парламентарии, в основном в палате лордов, пытались смягчить положения законопроекта и, как следствие, условия Brexit. Поправки требовали согласования разных палат и из-за этого документ "кочевал" от нижней палаты в верхнюю и обратно. Эта процедура получила название "пинг-понг". Вместе с тем с самого начала было ясно, что документ будет принят в предлагаемом правительством виде, так как кабинет Терезы Мэй, выступающей за "жесткий Brexit", располагает поддержкой палаты общин, которая имеет большее влияние при принятии законов.

Главным положением законопроекта о Brexit, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение завершения действия законов ЕС в стране.

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