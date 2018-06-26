Евросоюз может составить списки "безопасных стран" для беженцев

26 июня 2018 16:07 (UTC+04:00)

Еврокомиссия в рамках реформы миграционной системы предлагает составить список "безопасных стран", который позволил бы национальным властям оперативно отказывать в удовлетворении заявлений на предоставление убежище выходцам из таких государств в силу отсутствия достаточных на то оснований, говорится в материалах ЕК.

Во вторник ЕК обновила информационные материалы по вопросам миграции, разъяснив, в частности, предложение о списках.

"Списки ЕС безопасных стран происхождения и безопасных третьих стран позволят проверять по ним всех вновь прибывающих с тем, чтобы оценить, может ли их заявление быть объявленным неприемлемым, а лицо – отправлено обратно в третью страну, или может ли заявление быть оперативно отклонено на том основании, что лицо прибыло из безопасной страны происхождения и не нуждается в защите", - говорится в документе, на который ссылается РИА Новости.

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