Меркель заявила о единстве ЕС в желании сократить нелегальную миграцию

28 июня 2018 12:11 (UTC+04:00)

Утверждение, что в Европе нет единого представления о решении миграционного кризиса, неверно, в ЕС все едины в желании сократить нелегальную миграцию, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

"Многие говорят о том, что общеевропейского решения (миграционной проблемы) не будет, мы уже три года его ждем. Хочу взять это утверждение в качестве аргумента, чтобы заявить, что это неверно. Все в Европе едины. Речь идет о том, чтобы сократить нелегальную миграцию и бороться с нелегальными перевозчиками", — сказала Меркель.

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