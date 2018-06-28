Мэй пообещала принять меры для защиты прав подозреваемых в терроризме

28 июня 2018 16:40 (UTC+04:00)

Правительство Великобритании тщательно изучит доклад парламентского комитета по разведке и безопасности и представит собственные предложения по улучшению ситуации с обращением военных с задерживаемыми по подозрению в терроризме, говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, переданном в РИА Новости.

В опубликованном в четверг докладе комитета указывается, что сотрудники британской разведки знали о ненадлежащем обращении с задержанными по подозрению в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, однако не делали ничего, чтобы этому воспрепятствовать. Также авторы документа отмечают, что в 232 случаях британские представители участвовали в опросах задержанных, уже зная о ненадлежащем обращении с ними или подозревая факты нарушений. При этом Великобритания 198 раз получала разведывательную информацию от иной стороны, зная, что эта информация была добыта с помощью пыток. В докладе, публикации которого правозащитники требовали несколько лет, указывается, что руководители минобороны, разведслужб MI5 и MI6 "знали о характере ненадлежащего обращения со стороны представителей США с задержанными, однако мирились с этим". Вместе с тем авторы доклада отмечают, что не нашли никаких свидетельств того, что "сотрудники спецслужб, разведки и минобороны Великобритании напрямую связаны с физически ненадлежащим обращением с задержанными".

"Правительство изучит заключения и рекомендации комитета, обратив внимание на то, что в докладе содержится ряд вопросов к единому своду правил (которыми руководствуются с 2010 года силовые службы и которые позволяют предотвратить факты ненадлежащего обращения с подозреваемыми), но высказано мнение, что эти претензии должны рассматриваться как стимул к усовершенствованию свода", — говорится в заявлении Мэй.

Отметив, что контроль за соблюдением единого свода правил – это зона ответственности комиссара, наделенного полномочиями проводить досудебные расследования, премьер поручила cэру Адриану Фалфорду разработать и представить правительству свои предложения по улучшению свода правил с учетом сегодняшнего доклада комитета.

"Правительство полностью изучит доклады и официально ответит" — отметила Мэй.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ОЗХО разрешили обращаться к независимым экспертам по химатакам
В мире 27 июня 20:50
Россия и Китай отозвали совместный проект в ОЗХО
Россия 27 июня 16:57
Казахстан внес поправку к британскому проекту изменения мандата ОЗХО
Казахстан 27 июня 13:05
Елизавета II утвердила закон о Brexit
Европа 26 июня 15:41
Протестующие против расширения аэропорта Хитроу пробрались в британский парламент
Европа 26 июня 02:00
Британские власти готовятся к массовым протестам во время визита Трампа
Европа 24 июня 07:33
Британия намерена продолжать поддерживать обороноспособность НАТО
Европа 21 июня 20:44
МВД Британии обнародовало предложения по статусу граждан ЕС после Brexit
Европа 21 июня 19:24
СМИ: Трамп может встретиться с Путиным до саммита НАТО
США 21 июня 09:26
Британский министр предложил запретить в школах мобильные телефоны
Европа 21 июня 01:42
Палата лордов парламента Британии окончательно утвердила проект о Brexit
Европа 20 июня 23:36
Трамп встретится с королевой Великобритании
США 20 июня 21:29
Британские компании заинтересованы в закупке белорусских пиломатериалов на бирже
Беларусь 20 июня 14:52
Пять человек пострадали при взрыве в лондонском метро (ОБНОВЛЕНО)
Европа 20 июня 01:45
Мэй намерена обсудить ужесточение антироссийских санкций на саммите ЕС
Европа 14 июня 09:26
Итоги саммита США и КНДР важны для глобальной безопасности: Тереза Мэй
В мире 13 июня 22:02
Тереза Мэй согласилась обсуждать предоставление парламенту права голоса по сделке о Brexit
Европа 13 июня 15:26
Белорусско-британский автопроизводитель о планах на российском рынке (Эксклюзив)
Бизнес 12 июня 17:17