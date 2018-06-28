Ирландия не готовится к жесткой границе из-за Brexit

28 июня 2018 17:52 (UTC+04:00)

Ирландия не готовится к жесткой границе с Северной Ирландией в результате Brexit, сказал журналистам премьер Ирландии Лео Варадкар, передает РИА Новости.

"По поводу жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией, мое понимание очень просто: мы не хотим этого, Британия и ЕС не хотят этого. Мы не собираемся готовиться к жесткой границе на острове Ирландия. Мы не собираемся договариваться о чем-то, что может дать вырасти жесткой границе между Ирландией и Северной Ирландией… Мы не готовимся к какому-либо сорту сухопутной границы", — сказал он.

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