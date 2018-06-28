Глава МИД Греции сообщил о многочисленных угрозах его жизни

28 июня 2018 18:47 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас сообщил, что получает многочисленные угрозы его жизни и его семье, многие из них связаны с подписанием соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония, передает РИА Новости.

"Я получил 800 писем с угрозами моей жизни и моей семье. Я получил коробки крови и с землей, пропитанной кровью, я получаю конверты с пулями. Где прокурор? Речь идет о серьезных преступлениях, я не вижу реакции. Я нашел телефоны, адреса и имена людей, которые угрожают по телефону. Власти просто дают рекомендации", - сказал Котзиас в интервью радиостанции "24/7".

По его словам, в выступлениях разжигается ненависть, но никого из прокуроров это не беспокоит. Котзиас сказал, что на митингах в Македонии скандировали лозунг "Дайте нам оружие, чтобы мы захватили Скопье". Он вновь задал вопрос, почему не вмешивается прокурор и почему греческая оппозиция не осудила подобные действия.

"Партия "Новая демократия", которая участвует в этих выступлениях, согласна с ними или она их осуждает?" – спросил Котзиас.

По его словам, оппозиция требует международного осуждения, когда президент Турции Тайип Эрдоган говорит об изменении границ, но сама же нарушает международное право и временное соглашение.

Котзиас отметил, что в политических выступлениях участвуют и священники. "Многие протестуют потому, что они верят в благие намерения", - заметил министр.

"Некоторые люди хотят свергнуть правительство, по-видимому, чтобы избежать судов, которые их ждут. Некоторые с речами ненависти хотят облегчить им это. В Македонии (районе на севере Греции - ред.) действительно враждебная атмосфера. Но мудрые люди понимают, что нам ничего опасаться нашей соседней страны, у них даже нет военной авиации. Вражда появилась в Северной Греции, когда Никола Груевский спекулировал на нашем древнегреческом наследии. Теперь все закончилось, и все же есть настрой против соглашения", - сказал Котзиас.

Говоря о соглашении со Скопье, глава МИД сообщил, что в БЮРМ 16 или 23 сентября пройдет референдум, и затем последуют конституционные изменения, и когда они произойдут, соглашение поступит на ратификацию в греческий парламент.

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