Премьер Польши отметил важность сотрудничества с США в рамках НАТО

Проблемы с американскими пошлинами отступают перед сотрудничеством с США в рамках НАТО, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который в четверг участвует в саммите ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

"Наш подход таков, чтобы последние сложности, связанные с пошлинами не заслонили ценности, которые связывают нас с момента вступления в НАТО, — сказал Моравецкий.

"Мы действуем так, чтобы стабилизировать трансатлантические отношения. Это очень важно. Голоса критики я считаю опасными с точки зрения стабильности НАТО. Важной была часть дискуссии, касающаяся торговли и налогов", — добавил он.

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