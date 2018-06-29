Лидеры ЕС более 10 часов не могут согласовать подход к решению миграционного кризиса

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза уже более 10 часов не могут выработать единый подход к решению миграционного кризиса, который является главной темой встречи. Виновником затянувшихся дискуссий стал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который заблокировал итоговый документ саммита из-за разногласий по этой проблеме, передает ТАСС.

Как сообщили журналистам в кулуарах заседания источники из делегаций членов ЕС, изначально проект итогового заявления по теме миграции не устраивал Италию, но затем она заручилась поддержкой других стран, включая Испанию, Францию, Нидерланды. Все они предлагают создать так называемые центры добровольного приема беженцев, против чего выступает Венгрия. Кроме того, Италия требует, чтобы ответственность за каждого беженца, въехавшего в любую из стран Евросоюза, несло все сообщество, а не то государство, на территории которого мигрант попал изначально.

По словам одного из дипломатов, Конте договорился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном относительно всех пунктов соглашения, они работают над тем, чтобы его приняли другие европейские партнеры. Как стало известно в четверг вечером от источников в итальянской делегации, договоренность была достигнута на встрече на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

Ранее Италия подготовила и представила собственный документ под названием "Многоуровневая европейская стратегия". Среди главных требований Рима - пересмотр Дублинского соглашения, согласно которому ответственность за прием мигрантов ложится на страну прибытия. Кроме того, предлагается принудительно установить квоты приема мигрантов для членов ЕС. Странам, отказавшимся от таких квот, должно быть сокращено целевое финансирование из бюджета Евросоюза.

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