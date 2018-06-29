Лидеры ЕС более 10 часов не могут согласовать подход к решению миграционного кризиса

29 июня 2018 05:05 (UTC+04:00)

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза уже более 10 часов не могут выработать единый подход к решению миграционного кризиса, который является главной темой встречи. Виновником затянувшихся дискуссий стал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который заблокировал итоговый документ саммита из-за разногласий по этой проблеме, передает ТАСС.

Как сообщили журналистам в кулуарах заседания источники из делегаций членов ЕС, изначально проект итогового заявления по теме миграции не устраивал Италию, но затем она заручилась поддержкой других стран, включая Испанию, Францию, Нидерланды. Все они предлагают создать так называемые центры добровольного приема беженцев, против чего выступает Венгрия. Кроме того, Италия требует, чтобы ответственность за каждого беженца, въехавшего в любую из стран Евросоюза, несло все сообщество, а не то государство, на территории которого мигрант попал изначально.

По словам одного из дипломатов, Конте договорился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном относительно всех пунктов соглашения, они работают над тем, чтобы его приняли другие европейские партнеры. Как стало известно в четверг вечером от источников в итальянской делегации, договоренность была достигнута на встрече на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

Ранее Италия подготовила и представила собственный документ под названием "Многоуровневая европейская стратегия". Среди главных требований Рима - пересмотр Дублинского соглашения, согласно которому ответственность за прием мигрантов ложится на страну прибытия. Кроме того, предлагается принудительно установить квоты приема мигрантов для членов ЕС. Странам, отказавшимся от таких квот, должно быть сокращено целевое финансирование из бюджета Евросоюза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС
Европа 28 июня 22:39
Могерини прокомментировала предстоящую встречу Путина и Трампа
Европа 28 июня 20:46
Премьер Нидерландов ожидает от саммита ЕС решения по первичной миграции
Европа 28 июня 19:15
Ирландия не готовится к жесткой границе из-за Brexit
Европа 28 июня 17:52
Затронет ли подорожание шенгенской визы Азербайджан?
Туризм 28 июня 12:23
Меркель заявила о единстве ЕС в желании сократить нелегальную миграцию
Европа 28 июня 12:11
В Австрии создали рабочую группу по миграции
Другие страны 27 июня 19:39
Евросоюз ужесточает контроль за трансграничным провозом наличных
Европа 27 июня 16:10
Евросоюз может составить списки "безопасных стран" для беженцев
Европа 26 июня 16:07
В Венесуэле назвали расширение санкций Евросоюза агрессией
Другие страны 26 июня 07:07
В Евросоюзе выразили готовность работать с руководством Турции
Европа 25 июня 20:18
Могерини: Трансатлантические отношения не влияют на работу ЕС и НАТО
Европа 25 июня 17:46
Китай и Евросоюз выступили против торгового протекционизма
Китай 25 июня 14:11
Трамп призвал все страны избавиться от торговых барьеров и пошлин
США 25 июня 09:53
В США создали рабочую группу для объединения разлученных семей нелегалов
США 24 июня 02:47
МВД Германии может ужесточить погранконтроль, даже если Меркель не найдет поддержки в ЕС
Европа 23 июня 12:47
Узбекистан примет участие в проекте ЕС "Развитие афганской торговли"
Бизнес 23 июня 11:26
В Италии заявили об угрозе развала ЕС в течение года
Европа 23 июня 09:25