ЕС усилит Frontex и выделит второй транш Турции в рамках пакта по беженцам

Страны Евросоюза хотят в ближайшие годы усилить работу Агентства по контролю границ Frontex, а также выделить второй транш Турции в рамках соглашения по беженцам. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

"Мы дали понять, что мы хотим усилить Frontex, а именно до 2020 года", - сказала она. "Мы договорились, что второй транш для Турции будет выделен, потому что Турция многое обеспечивает для беженцев", - добавила Меркель.

По ее словам, "тот факт, что ЕС согласовал общий текст" по столь сложной теме, как миграция, является "хорошим посылом". "После сегодняшнего дня я оптимистична, что мы дальше сможем работать, несмотря на то, что должны преодолеть различные взгляды", - отметила Меркель.

Она также высказала мнение, что прибывающие в Европу мигранты не должны самостоятельно выбирать страну для проживания.

"Беженцы не должны принимать решения о том, в какой стране им оставаться", - заявила канцлер. Трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии.

Лидеры стран ЕС с 15:00 четверга по брюссельскому времени обсуждали сложившийся в Европе миграционный кризис. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заблокировал итоговый документ саммита из-за разногласий по этой проблеме. Соглашение удалось заключить лишь к 04:30 пятницы.

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