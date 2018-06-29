ЕС усилит Frontex и выделит второй транш Турции в рамках пакта по беженцам

29 июня 2018 08:41 (UTC+04:00)

Страны Евросоюза хотят в ближайшие годы усилить работу Агентства по контролю границ Frontex, а также выделить второй транш Турции в рамках соглашения по беженцам. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

"Мы дали понять, что мы хотим усилить Frontex, а именно до 2020 года", - сказала она. "Мы договорились, что второй транш для Турции будет выделен, потому что Турция многое обеспечивает для беженцев", - добавила Меркель.

По ее словам, "тот факт, что ЕС согласовал общий текст" по столь сложной теме, как миграция, является "хорошим посылом". "После сегодняшнего дня я оптимистична, что мы дальше сможем работать, несмотря на то, что должны преодолеть различные взгляды", - отметила Меркель.

Она также высказала мнение, что прибывающие в Европу мигранты не должны самостоятельно выбирать страну для проживания.

"Беженцы не должны принимать решения о том, в какой стране им оставаться", - заявила канцлер. Трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии.

Лидеры стран ЕС с 15:00 четверга по брюссельскому времени обсуждали сложившийся в Европе миграционный кризис. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заблокировал итоговый документ саммита из-за разногласий по этой проблеме. Соглашение удалось заключить лишь к 04:30 пятницы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Саммит ЕС одобрил меры по дальнейшему сокращению притока мигрантов
Европа 09:17
В Турции сошел с рельсов грузовой поезд
Турция 09:15
Страны ЕС будут расселять беженцев добровольно
Европа 08:11
Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть планы поездок в Турцию
США 07:41
Саммит ЕС достиг договоренностей по вопросам миграции
Европа 07:01
Лидеры ЕС более 10 часов не могут согласовать подход к решению миграционного кризиса
Европа 05:05
Азербайджан и Турция усилят борьбу с таможенными правонарушениями (ФОТО)
Бизнес 00:10
Турция не откажется от покупки С-400 - пресс-секретарь президента Турции
Турция 00:01
Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС
Европа 28 июня 22:39
В Пентагоне назвали политическим вопросом передачу F-35 Турции
Турция 28 июня 21:54
Могерини прокомментировала предстоящую встречу Путина и Трампа
Европа 28 июня 20:46
Лавров и Помпео обсудят конкретное место встречи президентов
Россия 28 июня 19:35
Премьер Нидерландов ожидает от саммита ЕС решения по первичной миграции
Европа 28 июня 19:15
Ирландия не готовится к жесткой границе из-за Brexit
Европа 28 июня 17:52
Разрабываются новые учебники для учащихся школ тюркоязычных стран
Общество 28 июня 17:51
Было ожидаемо, что турецкий народ продемонстрирует на выборах свою волю - депутат
Политика 28 июня 17:12
Туркменистану нужно сотрудничать с Баку и Анкарой для выхода на газовый рынок Европы - эксперт
Энергетика 28 июня 16:08
В Турции возросло количество зарегистрированных узбекских компаний
Бизнес 28 июня 14:30