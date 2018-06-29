Лидеры ЕС обязались выделить средства в помощь странам Африки

29 июня 2018 13:04 (UTC+04:00)

Участники проходящего в Брюсселе двухдневного саммита Евросоюза обязались дополнительно выделить 500 миллионов евро в трастовый фонд для Африки для предотвращения дальнейшего притока нелегальных мигрантов в объединенную Европу, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Одобренный лидерами ЕС по итогам девяти часов переговоров в четверг документ по проблемам миграции предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Союза нелегалов, борьбу с организаторами трафика и создание центров контроля мигрантов в Европе.

"Главы государств и правительств обязались дополнительно выделить 500 миллионов евро в трастовый фонд для Африки", — сказал собеседник агентства.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в мае, что страны ЕС уже направили в трастовый фонд ЕС для Африки 342 миллиона евро. Решение о создании фонда было принято на саммите Евросоюза по миграции, проходившем в ноябре 2015 года на Мальте. Фонд предназначен для оказания помощи тем африканским странам, из которых идут основные потоки беженцев в Европу.

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