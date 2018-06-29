Франция не будет открывать центры для мигрантов

29 июня 2018 13:57 (UTC+04:00)

Франция не будет открывать на своей территории центры для мигрантов, поскольку не является страной первичного прибытия, заявил в пятницу президент Эммануэль Макрон в преддверии второго пленарного заседания Европейского совета, передает РИА Новости.

"Франция не является страной первичного прибытия. Многие хотят нас подтолкнуть к этому, но я отказываюсь. Потому, что мы не должны из раза в раз пересматривать наши принципы и методы работы", — сказал французский лидер, отвечая на вопрос, будут ли открыты миграционные центры.

Ранее в пятницу министр по европейским делам Франции при МИД Натали Луазо не стала отвечать на этот вопрос, отметив, что причин для того, чтобы Франция была страной первичного прибытия, нет.

В Брюсселе 28-29 июня проходит заседание Евросовета. Ранее сообщалось, что одобренный лидерами ЕС на саммите в четверг документ по проблемам миграции предусматривает в числе прочего создание контролируемых центров для мигрантов в Европе.

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