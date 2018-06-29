Евросоюз выделит транш Турции для помощи беженцам

Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что страны ЕС согласовали на саммите Евросоюза решение о выделении следующего транша в рамках соглашения с Турцией по миграции, передает РИА Новости.

"Мы договорились выделить следующий транш финансирования для Турции и 500 миллионов евро на задачи развития в целевой фонд для Африки", - сообщил он в пятницу журналистам.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, со своей стороны, напомнил, что речь идет о 3 миллиардах евро в рамках соглашения с Турцией.

Ранее в ЕК заявляли, что Евросоюз может до конца текущего года распределить по проектам все обещанные Турции 3 миллиарда евро из специального Фонда поддержки беженцев.

Так называемый Фонд для беженцев в Турции (Facility for refugees in Turkey), рассчитанный на 2016 и 2017 годы, был создан для борьбы с кризисом миграции, охватившим Евросоюз. Фонд должны были наполнять страны Евросоюза (в объеме 2 миллиардов евро) и бюджет Евросоюза (1 миллиард евро).

Соглашение между Анкарой и Брюсселем было заключено в марте 2016 года и было направлено на борьбу с неконтролируемым перемещением в Европу растущего числа беженцев, которое заметно увеличилось после разрастания гражданской войны в Сирии.

В соответствии с договоренностью, все нелегальные мигранты, оказавшиеся в Греции, должны отправляться обратно в Турцию, а Евросоюз в свою очередь обязался за каждого высланного нелегального мигранта принимать у Турции одного легального. Размещение нелегальных мигрантов в Турции Евросоюз обязался обеспечивать за свой счет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.