Лондон борется с переизбытком туристов оригинальным способом

30 июня 2018 14:21 (UTC+04:00)

Городской совет по туризму города принял решение разгрузить центр от туристов при помощи специально созданной игры Play London With Mr. Bean, сообщает Skift, передает РИА Новости.

Игрок должен посещать достопримечательности за пределами Лондона, проходить разные уровни заданий - зарабатывать очки, которые можно обменять на скидки.

"Play London With Mr. Bean предназначена для тех, кто находится в Лондоне в течение нескольких дней и успевает посетить много достопримечательностей. Чтобы люди не заканчивали играть, мы планируем продолжать добавлять новые уровни, аттракционы и предложения", - сказали в компании, которая разрабатывала игру.

Также создатели приложения заявили, что планируют довести свой продукт и до других мировых столиц, испытывающих трудности от чрезмерного количества туристов.

На данный момент, игру скачали более шестисот тысяч раз.

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