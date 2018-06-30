Меркель хочет разместить не зарегистрированных в ФРГ мигрантов в спеццентрах

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена разместить мигрантов, которые были зарегистрированы в других странах ЕС, но перебрались в ФРГ, в специальных "сборочных центрах".

Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на письмо главы правительства, направленное руководителям партий, входящих в коалицию (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии), и их фракций в парламенте, передает ТАСС.

В нем Меркель представила результаты переговоров на саммите ЕС, посвященных вопросам ограничения миграции.

Как отмечается в документе, как минимум 14 стран ЕС заверили канцлера в готовности поддержать ее миграционную политику и участвовать в усилиях по скорейшему возвращению беженцев в страны, где они были зарегистрированы. Накануне вечером Меркель провела отдельные телефонные разговоры с лидерами коалиционных партий.

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать беженцев, имеющих право на убежище и организованно перевозить в Европу. Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь - выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.

Среди приоритетов миграционной политики ЕС в итоговом документе также обозначены необходимость увеличения финансирования операций по пресечению нелегального проникновения мигрантов в страны ЕС, а также спонсирования аналогичной деятельности на территории Турции и стран Африки.

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