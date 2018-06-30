Главы Чехии и Словакии на встрече с Макроном приветствовали заявление ЕС по мигрантам

30 июня 2018 17:02 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в субботу в Елисейском дворце премьер-министров Чехии и Словакии по случаю 100-летней годовщины формирования Вооруженных сил Чехословакии. На встрече в Париже руководители трех государств обсудили итоги саммита Евросоюза, поддержав принятое на нем совместное заявление ЕС по миграционному кризису, передало .ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Выступая на пресс-конференции по итогам беседы, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что отвергает "логику блоков внутри Евросоюза". "В эти непростые времена мы должны наоборот обрести единое лицо, действовать эффективно, уважая наши ценности и общую историю", - сказал французский президент.

По мнению Макрона, шаг в эту сторону удалось сделать на евросаммите, завершившемся в пятницу в Брюсселе. "Именно это единое лицо мы показали вчера [в пятницу], сохранив его всю ночь на евросаммите, найдя общеевропейские решения, в особенности, по миграционному вопросу", - добавил он.

В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что достигнутое на уровне всего ЕС согласие по мигрантам станет "хорошим сигналом" для всей Европы. "Наше соглашение - это очень хороший сигнал для европейцев, которые утрачивали веру в Европейский союз", - уверен глава чешского правительство.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, со своей стороны, отметил положительный вклад в общеевропейскую дискуссию Эмманюэля Макрона, которому удалось, по его словам, "добавить динамику в европейские дебаты". "Вы делаете все, чтобы продвинуться вперед по нашим общеевропейским вопросам", - подчеркнул Пеллегрини.

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