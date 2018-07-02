В Германии арестовали подозреваемую в членстве в ИГ

2 июля 2018 14:35 (UTC+04:00)

Власти ФРГ арестовали 27-летнюю гражданку Германии, подозреваемую в членстве в террористической группировке "Исламское государство", сообщается в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой Федеральной прокуратуры страны в понедельник, передает РИА Новости.

Предполагаемая участница ИГ Дженнифер В. была задержана сотрудниками уголовной полиции 29 июня в округе Швабия. Кроме того, в ее жилище провели обыск.

Сообщается, что в августе 2014 года женщина покинула территорию Германии, чтобы присоединиться к боевикам ИГ. Через Турцию и Сирию в сентябре 2014 года она приехала в Ирак и стала работать на одну из структур группировки. В ее обязанности входило патрулирование парков в городах Фаллуджа и Мосул для "полиции нравов" ИГ. Она следила за тем, чтобы женщины соблюдали установленные террористами правила поведения и носили закрытую одежду. В качестве месячного заработка Дженнифер В. получала около 70-100 долларов.

В конце января 2016 года подозреваемая посетила посольство Германии в Анкаре и оставила запрос на новые документы, удостоверяющие личность. На выходе из здания посольства ее задержали сотрудники турецкой службы безопасности. Через несколько дней ее депортировали в Германию.

В субботу подозреваемая предстала перед следственным судьей Федерального верховного суда, который выдал ордер на ее арест и постановление о заключении в следственный изолятор.

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