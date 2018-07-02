В Евросоюзе оценили возможные последствия пошлин США на ввоз авто

2 июля 2018 14:48 (UTC+04:00)

Евросоюз считает возможное введение Соединенными Штатами новых ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти неверным шагом, который может привести к ответным мерам торговых партнеров США по отношению к экспорту Штатов на сумму порядка 294 миллиардов долларов, говорится в комментарии Евросоюза на расследование США о возможности введения подобных пошлин, направленном американской стороне 29 июня, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Трамп поручил министру торговли Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. По его словам, о результатах расследования станет известно до истечения июля.

ЕС отмечает, что экономике США, в случае введения этих новых пошлин, может быть нанесен ущерб, в том числе, вероятными контрмерами со стороны их торговых партнеров. "Торговые ограничения США могут привести к тому, что может быть затронут очень значительный объем экспорта США, оцениваемый в 294 миллиарда долларов, или примерно 19% от общего объема экспорта США в 2017 году", — говорится в сообщении Евросоюза.

"Евросоюз придерживается мнения, как было и в случае с тарифами на сталь и алюминий … что этому идущему расследованию недостает легитимности, фактологической основы, а также что оно нарушает правила международной торговли", — также говорится в документе.

Евросоюз подчеркивает свое твердое возражение против распространения мер, принимаемых "на предполагаемой основе национальной безопасности для целей защиты экономики", поясняется в документе. При этом ЕС считает, что от импорта автомобилей и автозапчастей в США не исходит угрозы для американской национальной безопасности. "Такое развитие событий вредит торговле, (экономическому) росту и занятости в США и за их пределами, ослабляет связи с друзьями и союзниками", — говорится в сообщении.

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Azernews Newspaper
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