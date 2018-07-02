ЕС стремится избежать введения со стороны США новых пошлин на автомобили

2 июля 2018 15:28 (UTC+04:00)

Евросоюз, направив США свои комментарии на текущее расследования Соединенных Штатов по поводу возможности введения новых ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти, стремится избежать этих возможных тарифов, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас на пресс-конференции в понедельник, передает РИА Новости.

Схинас заявил, что направленный США комментарий – это "часть наших попыток сделать так, чтобы избежать введения этих тарифов Соединенными Штатами".

Он также добавил, что "в этом контексте" глава ЕК Жан-Клод Юнкер направится в Вашингтон в июле, чтобы встретится с президентом США Дональдом Трампом.

"Какие либо торговые ограничительные меры, которые могут вытечь из этого расследования, будут идти вразрез с правилами международной торговли. Европейские автомобили не угрожают и не ухудшают состояния промышленности и экономики США", — подчеркнул Схинас.

Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. По его словам, о результатах расследования станет известно до истечения июля.

В ответ на это ранее в понедельник Евросоюз дал свои комментарии, согласно которым, в частности, он считает, что такому расследованию "недостает легитимности, фактологической основы", оно нарушает правила международной торговли, при этом ЕС не видит какой-либо угрозы безопасности США, но не исключает ответных мер, которые могут затронуть порядка 20% объема годового экспорта США почти на 300 миллиардов долларов.

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