Александр Вучич: ЕС является важнейшим источником дотаций для Сербии

2 июля 2018 17:45 (UTC+04:00)

Европейский союз является важнейшим и крупнейшим источником безвозмездной финансовой помощи для Сербии, заявил в понедельник президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

Ранее днем комиссар по политике соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан прибыл в Белград, чтобы присутствовать с президентом Вучичем на подписании соглашения о выполнении в Сербии программы IPA фонда ЕС (предвступительной помощи в реформах странам-кандидатам — ред.) за 2017 год на сумму 41,2 миллиона евро. Документ подписали министр по евроинтеграции Сербии Ядранка Йоксимович и глава делегации ЕС в республике Сем Фабрици.

"Эти средства будут направлены на поддержку в процессе европейской интеграции и поддержку в сфере правосудия. Общая сумма предвступительной помощи ЕС в этом году составляет 138 миллионов евро, она в предстоящем периоде, согласно сообщениям из ЕС, будет увеличена", — отметил президент Вучич после подписания.

"Использование предвступительной помощи, например, для строительства и ремонта школ и больниц или ликвидации последствий наводнений сделало очевидным для общества факт, что Евросоюз является важнейшим и самым большим источником безвозмездной помощи для Сербии, за что мы весьма благодарны", — подчеркнул глава государства.

В свою очередь Хан уточнил, что данная сумма будет направлена на развитие верховенства закона и реформы судебной системы страны. По его словам, ежегодная безвозмездная помощь Брюсселя Белграду достигает в среднем 200 миллионов евро в год, а до сих пор Сербии было выделено около 2 миллиардов евро из фондов ЕС.

Официальный Белград и Брюссель в ноябре 2007 года подписали соглашение об ассоциации и стабилизации, страна является кандидатом в члены ЕС с марта 2012 года.

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