Европарламент одобрил создание программы развития европейского ВПК

3 июля 2018 19:16 (UTC+04:00)

Европарламент одобрил во вторник соглашение о создании Европейской программы оборонно-промышленного развития, сообщила во вторник пресс-служба Еврокомиссии, передает РИА Новости.

Это программа является одним из двух столпов Европейского фонда обороны, предложенного Еврокомиссией в сентябре 2016 года.

"Цель этой программы заключается в поощрении сотрудничества в разработке технологий и оборудования, необходимых Европе для решения нынешних и будущих задач в области обороны и безопасности", - отметили в ЕК.

В ее рамках ЕС будет совместно финансировать проекты, осуществляемые по меньшей мере тремя компаниями по меньшей мере в трех государствах-членах. На 2019-2020 годы на эти цели предусмотрено выделить 500 миллионов евро.

Европейский оборонный фонд уже приступил к финансированию общеевропейских исследовательских проектов. Виюне Еврокомиссия предложила выделить 13 миллиардов евро на пополнение этого фонда.

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