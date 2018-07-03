Испания не намерена увеличивать оборонный бюджет

Премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дал понять, что его страна не намерена увеличивать расходы на оборону, передает РИА Новости.

Встреча Санчеса и Столтенберга состоялась во вторник в Мадриде. Ранее президент США Дональд Трамп в преддверии саммита НАТО в Брюсселе написал премьеру письмо, в котором напомнил об обещаниях предыдущего испанского кабинета увеличить расходы на оборону.

"Премьер-министр напомнил, что вклад какой-либо страны в глобальную безопасность не может измеряться исключительно в процентах расходов, это также зависит от наличия военного потенциала и готовности его применять", — говорится в коммюнике правительства Испании.

Санчес также отметил, что Испания является надежным и выполняющим свои обязательства союзником в вопросах обеспечения евроатлантической безопасности.

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