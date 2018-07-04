На создание таможенных систем после Brexit может уйти до пяти лет

4 июля 2018 02:54 (UTC+04:00)

Создание таможенных систем после выхода Великобритании из Евросоюза может потребовать от трех до пяти лет. Об этом, как передает ТАСС, во вторник сообщил телеканал Sky News, в распоряжении которого оказались распространенные в деловых кругах правительственные документы по итогам консультаций властей с представителями бизнеса.

По данным телеканала, многие компании также заявили членам кабинета министров, что потребуется десятилетие на создание компьютерной системы, которую могли бы использовать малые и средние предприятия, чья деятельность связана с пересечением границы между Великобританией и ЕС.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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